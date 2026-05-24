وصلت المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، داخل منزل خطيب المجني عليها، اليوم الأحد، إلى محكمة جنايات بورسعيد، لحضور جلسة محاكمتها تنفيذًا لقرار تأجيل الجلسة إلى اليوم الثاني من دور انعقاد مايو.

بكاء المتهمة بقتل عروس بورسعيد

وظهرت المتهمة في حالة خوف شديد فور دخولها إلى قاعة المحكمة، حيث بدا جسدها يرتعش بشكل واضح، كما دخلت في نوبة بكاء أثناء تواجدها داخل المحكمة.

فلاشة أدلة في قضية عروس بورسعيد

وتنظر المحكمة خلال الجلسة الاطلاع على الفلاشة المدمجة المقدمة من محامي الحق المدني عن أسرة المجني عليها، إلى جانب الاستماع إلى باقي شهود الإثبات، ومن بينهم "محمود" خطيب المجني عليها و"شهد" إحدى أقاربها.

الاستماع لأقوال أسرة عروس بورسعيد

واستمعت المحكمة خلال الجلسة قبل السابقة إلى أقوال والد ووالدة المجني عليها، والطبيب الشرعي، إلى جانب الضابط مجري التحريات، ضمن إجراءات استكمال نظر القضية.

تفاصيل مقتل عروس بورسعيد

وترجع أحداث القضية إلى فبراير 2026، حين عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار.

وأقرت زوجة شقيق خطيب المجني عليها، خلال التحقيقات، بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا حول شقة تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.