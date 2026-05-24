أكد مصدر مطلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية أن الخلاف بين طهران وواشنطن لا يزال قائماً بشأن بند أو بندين ضمن مذكرة التفاهم المحتملة، مشيراً إلى أن الموضوع لم يُحسم حتى الآن بسبب ما وصفه بـ"العراقيل الأمريكية".

وأوضح المصدر أن إيران أبلغت الوسيط الباكستاني بشكل واضح أنها لن تتمكن من استكمال مذكرة التفاهم إذا استمرت الخلافات والعقبات المطروحة من الجانب الأمريكي.

إيران ترفض تقديم أي تنازلات

وبحسب الوكالة، تشدد طهران خلال المفاوضات على ضرورة الحفاظ على ما تصفه بحقوق الشعب الإيراني، مؤكدة رفضها تقديم أي تنازلات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بالملف النووي خلال المرحلة الحالية من التفاوض، وأضافت أن إيران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض لأي التزامات نووية جديدة قبل الحصول على ضمانات عملية من الجانب الأمريكي.

شرط الإفراج عن الأموال المجمدة

وأكدت المصادر الإيرانية أن أي تفاهم مقبل سيكون مشروطاً بالإفراج عن جزء على الأقل من الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مع ضمان وصول طهران الكامل والمباشر إليها وإدارتها بشكل فوري.

وكشفت المصادر أن الولايات المتحدة حاولت خلال الأسابيع الأخيرة ربط الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بالتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بشأن الملف النووي الإيراني.