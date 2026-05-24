إعلان

فائدة اقتصادية وبيئية.. البحيرة تدرب سيداتها على إعادة تدوير الجلود

كتب : أحمد نصرة

12:44 م 24/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تدوير الجلود
  • عرض 5 صورة
    احدى المتدربات
  • عرض 5 صورة
    تصنيع الجلود
  • عرض 5 صورة
    اعاده تدوير الجلود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بين بقايا الجلود التي قد يراها البعض مخلفات لا قيمة لها، تنسج سيدات البحيرة خيوط فرصة جديدة للحياة والعمل، حيث تتحول القطع المهملة إلى منتجات تحمل بصمة الإبداع وتفتح أبوابًا للرزق، في مشهد يجمع بين الحفاظ على البيئة وصناعة مستقبل أكثر استدامة للأسر المصرية.

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، برنامجًا تدريبيًا للسيدات والفتيات لتعليم فنون إعادة تدوير الجلود والاستفادة منها في إنتاج مشغولات ومنتجات متنوعة، ضمن جهود المحافظة لدعم المرأة اقتصاديًا وتعزيز ثقافة الاستفادة من المخلفات وإعادة استخدامها.

تحويل المخلفات إلى منتجات في البحيرة

تضمن التدريب تعريف المشاركات بأساليب فرز وتجهيز بقايا الجلود، وطرق تصميم وتنفيذ منتجات يدوية متنوعة يمكن استخدامها أو تسويقها، بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي وتحويل الخامات غير المستغلة إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

دعم التمكين الاقتصادي للمرأة

استهدف البرنامج تنمية مهارات السيدات وتشجيعهن على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على الصناعات اليدوية، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة داخل القرى والمراكز المختلفة.

إعادة تدوير الجلود للاستفادة من المخلفات

أكد القائمون على التدريب أن إعادة تدوير الجلود تمثل أحد النماذج الناجحة للاستفادة من المخلفات والحد من آثارها البيئية، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الاقتصاد الأخضر ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

وشهد البرنامج تفاعلًا كبيرًا من المشاركات اللاتي أبدين اهتمامًا بتعلم الحرفة وتطويرها، مع التأكيد على استمرار تنفيذ الدورات التدريبية التي تستهدف رفع قدرات المرأة وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحيرة المشروعات البيئة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ذبحة وشريان مسدود بنسبة 99%".. أزمات محمد ثروت الصحية قبل جراحة المرارة
زووم

"ذبحة وشريان مسدود بنسبة 99%".. أزمات محمد ثروت الصحية قبل جراحة المرارة
فيديو "الشيشة وقعدة شبابيك العربية" يثير ضجة.. وتحرك عاجل من الداخلية
حوادث وقضايا

فيديو "الشيشة وقعدة شبابيك العربية" يثير ضجة.. وتحرك عاجل من الداخلية
بعد موجه ارتفاع.. أسعار الطماطم تنخفض بالأسواق والكيلو يسجل 15 جنيها في
اقتصاد

بعد موجه ارتفاع.. أسعار الطماطم تنخفض بالأسواق والكيلو يسجل 15 جنيها في
لماذا يمتلئ المكان فجأة بعد دخولنا؟ إليك التفسير النفسي
علاقات

لماذا يمتلئ المكان فجأة بعد دخولنا؟ إليك التفسير النفسي
تبدأ من 280 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة الأشهر والأسرع بيعًا في مصر
أخبار السيارات

تبدأ من 280 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة الأشهر والأسرع بيعًا في مصر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار البحر بشواطئ جنوب سيناء 30 مترًا
حتى 67 قرشًا.. الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم