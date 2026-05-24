بين بقايا الجلود التي قد يراها البعض مخلفات لا قيمة لها، تنسج سيدات البحيرة خيوط فرصة جديدة للحياة والعمل، حيث تتحول القطع المهملة إلى منتجات تحمل بصمة الإبداع وتفتح أبوابًا للرزق، في مشهد يجمع بين الحفاظ على البيئة وصناعة مستقبل أكثر استدامة للأسر المصرية.

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، برنامجًا تدريبيًا للسيدات والفتيات لتعليم فنون إعادة تدوير الجلود والاستفادة منها في إنتاج مشغولات ومنتجات متنوعة، ضمن جهود المحافظة لدعم المرأة اقتصاديًا وتعزيز ثقافة الاستفادة من المخلفات وإعادة استخدامها.

تحويل المخلفات إلى منتجات في البحيرة

تضمن التدريب تعريف المشاركات بأساليب فرز وتجهيز بقايا الجلود، وطرق تصميم وتنفيذ منتجات يدوية متنوعة يمكن استخدامها أو تسويقها، بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي وتحويل الخامات غير المستغلة إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

دعم التمكين الاقتصادي للمرأة

استهدف البرنامج تنمية مهارات السيدات وتشجيعهن على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على الصناعات اليدوية، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة داخل القرى والمراكز المختلفة.

إعادة تدوير الجلود للاستفادة من المخلفات

أكد القائمون على التدريب أن إعادة تدوير الجلود تمثل أحد النماذج الناجحة للاستفادة من المخلفات والحد من آثارها البيئية، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الاقتصاد الأخضر ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

وشهد البرنامج تفاعلًا كبيرًا من المشاركات اللاتي أبدين اهتمامًا بتعلم الحرفة وتطويرها، مع التأكيد على استمرار تنفيذ الدورات التدريبية التي تستهدف رفع قدرات المرأة وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج.