ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد؟

كتب : أحمد الخطيب

01:11 م 24/05/2026

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بمنتصف تعاملات الأحد 24-5-2026، عند نفس مستواه ببداية التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4553 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5854 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6830 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7805 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 54640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 242735 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 390250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

"ذبحة وشريان مسدود بنسبة 99%".. أزمات محمد ثروت الصحية قبل جراحة المرارة
بعد فتوى كريمة "البدعة المنكرة".. هل يجوز ذبح الأضاحي في الخارج؟
تبدأ من 280 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة الأشهر والأسرع بيعًا في مصر
الهانوفيل بالمجان.. 43 شاطئًا في الإسكندرية تستعد لعيد الأضحى – صور
إلهام شاهين تعلق على عدم إقامة جنازة رسمية للفنان هاني شاكر
