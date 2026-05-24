شهد شاطئ الجبيل بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء ظاهرة انحسار مياه البحر بشكل ملحوظ، ما أدى إلى ظهور الشعاب المرجانية المتحجرة بطول الشاطئ، في مشهد جذب انتباه المواطنين ورواد المنطقة.

تفاصيل انحسار المياه بشاطئ الجبيل في طور سيناء



وظهرت المياه داخل عمق البحر ضحلة لمسافة تتخطى 30 مترًا، الأمر الذي كشف عن أجزاء من الشعاب المرجانية والنباتات البحرية التي تنمو أسفل المياه، إلى جانب ظهور عدد من الكائنات البحرية مثل الكابوريا والأسماك الصغيرة داخل الشعاب المرجانية الظاهرة بسبب انخفاض منسوب المياه.

استمرار ظاهرة انحسار المياه رغم ارتفاع الأمواج

وأكد عدد من رواد الشاطئ أن ظاهرة انحسار المياه بدأت منذ مساء أمس واستمرت حتى اليوم، رغم نشاط الرياح الشمالية الغربية وارتفاع الأمواج التي تراوحت بين 1.5 و2.5 متر.

مشهد طبيعي يكشف جمال الحياة البحرية

وأوضح رواد الشاطئ أن ظاهرة الجزر رسمت منظرًا طبيعيًا خلابًا يجمع بين البحر والجبال المحيطة، فضلًا عن ظهور بعض الكائنات المائية الفقارية واللافقارية، مؤكدين أن هذه الظاهرة تكشف جانبًا من جمال الحياة البحرية وثراء سواحل أرض الفيروز.

البيئة: الظاهرة طبيعية ومرتبطة بحركة المد والجزر

وأكد مصدر بإدارة البيئة بمحافظة جنوب سيناء أن انخفاض منسوب المياه في تلك المناطق الساحلية يعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري، وترتبط بحركة المد والجزر الناتجة عن تعامد القمر مع الشمس.

وأشار إلى أن الظاهرة لم تؤثر على الكائنات البحرية أو التوازن البيئي، لافتًا إلى أن المياه تعود إلى طبيعتها خلال ساعات قليلة.