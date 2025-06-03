تخصيص 171 ساحة و2667 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط عن تخصيص 171 ساحة و2667 مسجدًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار استعداداتها المكثفة لاستقبال هذه المناسبة الدينية العظيمة.

وأكدت المديرية، في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه تم اختيار خطباء أساسيين وآخرين احتياطيين لكل ساحة من بين الأئمة المتميزين علمًا وأداءً، لضمان تقديم خطبة العيد بما يليق بجلال المناسبة، ويعزز قيم التسامح والمحبة والفرح بطاعة الله.

وفي سياق متصل، أطلقت المديرية حملة نظافة موسعة شملت جميع المساجد على مستوى المحافظة، بهدف تهيئة بيوت الله لاستقبال المصلين في أجواء روحانية تليق بقدسية المناسبة، وتوفير بيئة نظيفة ومشرقة تعكس روح العيد.

كما أعلنت المديرية عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، برئاسة الشيخ محمد عبد اللطيف محمود، مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية، لمتابعة الاستعدادات ميدانيًا، والتأكد من جاهزية الساحات والمساجد، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مستجدات.

وفي إطار تعزيز المتابعة الميدانية، تم كذلك تشكيل غرف عمليات فرعية في كل إدارة أوقاف على مستوى المراكز، لضمان تنفيذ الخطة بدقة ومراقبة انضباط الأداء في جميع المواقع.

وأوضح الشيخ محمد عبد اللطيف أن المديرية بدأت مبكرًا في إعداد خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى، تضمنت تجهيز الساحات وتحديد الخطباء، إلى جانب حملات النظافة والتنسيق مع الجهات المحلية، بما يضمن خروج المناسبة في أبهى صورة.