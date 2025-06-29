إعلان

5 مصابين في تصادم توكتوك بميني باص في القليوبية

05:46 م الأحد 29 يونيو 2025

5 مصابين في تصادم توكتوك بميني باص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في تصام مركبة "توكتوك" بسيارة "ميني باص"، في منطقة عرب العليقات التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، في الاتجاه القادم من كفر الشوبك نحو أبو زعبل.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث سُجل 5 مصابين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الخانكة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجاري المتابعة مع الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم حادث توك توك أمن القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

5% علاوة ترقية.. ضوابط ترقية الموظفين والتطبيق من يوليو 2025
موعد زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام
بالتزامن مع زيارة وزير النقل.. حادث جديد على إقليمي المنوفية
تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد