5 مصابين في تصادم توكتوك بميني باص في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في تصام مركبة "توكتوك" بسيارة "ميني باص"، في منطقة عرب العليقات التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، في الاتجاه القادم من كفر الشوبك نحو أبو زعبل.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث سُجل 5 مصابين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الخانكة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجاري المتابعة مع الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادث.