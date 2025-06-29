فتح باب التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، برئاسة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عن بدء تلقي طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، وحتى الإثنين 21 يوليو 2025، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 2:00 ظهرًا.

وأوضح وكيل الوزارة أن التقديم يتم من خلال التوجه إلى مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية، حيث يقوم الطالب أو ولي الأمر بسداد رسوم التظلم وقدرها 35 جنيهًا للمادة الواحدة، واستيفاء استمارة بيانات الطالب (مجانية).

وبعد استكمال الإجراءات، يتم التوجه إلى مقر لجنة النظام والمراقبة (كنترول الإعدادية) الكائن بجوار مدرسة سميح السعيد الرياضية، لتسليم الاستمارة وتحديد موعد الاطلاع على أوراق الإجابة.