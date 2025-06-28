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تفحمت بالكامل.. مصرع سائق وتباع بعد احتراق سيارتهما بأسوان

04:42 م السبت 28 يونيو 2025

أسعاف أسوان

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أسوان – إيهاب عمران:

لقي شخصان مصرعهما، اليوم السبت، في حادث تفحم سيارة نقل بعد أن اشتعلت النار بها بطريق أسوان أبو سمبل.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ باشتعال النار فى سيارة نقل ثقيل عند الكيلو 70 طريق أسوان أبو سمبل.

وتبين بالمعاينة والفحص لمكان الحادث أن هناك شخصين لقيا مصرعهما متفحمين وهما "سعيد .ع. م" 51 سنة سائق السيارة، وإسلام.أ. ا" 20 سنة تباع.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة أسوان، وجرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.


أسوان – إيهاب عمران:

لقي شخصان مصرعهما، اليوم السبت، في حادث تفحم سيارة نقل بعد أن اشتعلت النار بها بطريق أسوان أبو سمبل.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ باشتعال النار فى سيارة نقل ثقيل عند الكيلو 70 طريق أسوان أبو سمبل.

وتبين بالمعاينة والفحص لمكان الحادث أن هناك شخصين لقيا مصرعهما متفحمين وهما "سعيد .ع. م" 51 سنة سائق السيارة، وإسلام.أ. ا" 20 سنة تباع.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة أسوان، وجرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصرع سائق وتباع احتراق سيارتهما أسوان طريق أسوان أبو سمبل
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