إسفكسيا الغرق.. كشف ملابسات مصرع طفلتين شقيقتين في ترعة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما غرقًا، في ترعة قرية قمن العروس، في نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول " جومانا.م.ج"، 7 أعوام، و شقيقتها " كارما"، 3 أعوام، جثتين هامدتين، إدعاء تعرضهما للغرق في ترعة قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى أثناء لهوهما.

وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، و تحرر محضر بالواقعة.