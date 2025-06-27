الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تجري جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، تحقيقاتها في واقعة تعدي شخصين على عامل مزلقان بقرية الشيخة سميحة التابعة لمركز ومدينة فايد، عقب رفضه فتح المزلقان لعبورهما بسيارة، أثناء غلقه لحظة مرور أحد القطارات.

وأُصيب عامل المزلقان بكدمات وسحجات متفرقة إثر الاعتداء عليه بالضرب، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت المعاينة أن فني المزلقان فوجئ بمحاولة سيارة عبور المزلقان المغلق، وقبل اقتراب القطار بلحظات، رفض العامل فتحه حفاظًا على الأرواح، الأمر الذي دفع قائد السيارة ومرافقه إلى الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بعدة إصابات جسيمة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال العامل المصاب، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة المختصة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الواقعة أثارت استياء الأهالي، الذين أشادوا بموقف العامل والتزامه بالتعليمات رغم الاعتداء، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لحماية العاملين بالمرافق الحيوية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.