محافظ الشرقية يهنئ لاعبي فريق الهوكي لفوزهم ببطولة كأس مصر - صور

الشرقية - ياسمين عزت:

هنّأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لاعبي فريق هوكي الشرقية رجال بنادي الشرقية الرياضي، بعد تتويجهم ببطولة كأس مصر للمرة الثانية عشر في تاريخ النادي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل بطولات نادي الشرقية الذي أصبح أيقونة في عالم الهوكي محليًا وقاريًا.

وأعرب المحافظ، عن فخره واعتزازه بما يقدمه الفريق من أداء راقٍ وجهد مخلص، مشيرًا إلى أن رياضة الهوكي أصبحت مصدرًا للفرحة والاعتزاز لأبناء الشرقية، نتيجة العمل المنظم والتعاون بين الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

وأكد "الأشموني" على أهمية تقديم الدعم الكامل لقطاع الشباب والرياضة، ماديًا ومعنويًا، لخلق أبطال قادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فريق هوكي الشرقية رجال نجح في اقتناص اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نادي الطائرات بنتيجة 1-0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد.

وأشار وكيل وزارة الشباب إلى أن المباراة شهدت تنافسًا قويًا وندية كبيرة، وتمكن لاعبو الشرقية من حسمها بهدف نظيف، مكللين جهودهم بالحصول على لقب بطولة كأس مصر، وإدخال البهجة على قلوب جماهير المحافظة.