الدقهلية – رامي محمود:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بدء تشغيل جهاز الماموجرام بوحدة الفحص المبكر لأورام الثدي بمستشفى أجا المركزي، ضمن خطة التوسع في تقديم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، تماشيًا مع جهود وزارة الصحة في تعزيز الرعاية الوقائية للمرأة.

ويأتي هذا بالتزامن مع وصول جهاز ماموجرام جديد إلى مستشفى المنزلة العام، حيث يجري حاليًا تجهيز غرفة الفحص تمهيدًا لتركيب الجهاز وتشغيله خلال الفترة المقبلة، ليصبح بذلك الجهاز الثالث الذي يتم دعمه للمحافظة بعد مستشفى السنبلاوين وأجا.

ووجّه الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على دعمه المتواصل للمنظومة الصحية، كما ثمّن الجهود المبذولة من الإدارة العامة للأشعة بالوزارة، مشيدًا بدور الفريق الفني بالمديرية في الإشراف الفني والتشغيل.

وأكد مدكور أن توفير أجهزة الماموجرام يأتي ضمن خطة متكاملة لتقديم خدمة آمنة ومجانية لفحص السيدات، تسهم في الكشف المبكر عن الأورام وتوفير التوعية الصحية الوقائية، بما يقلل نسب الإصابة ويزيد فرص الشفاء.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن الوزارة تستهدف توفير جهاز ماموجرام في كل مستشفى مركزي بالمحافظة لتقليل قوائم الانتظار وتقديم الخدمة الصحية في أقرب نقطة جغرافية.

وأشار الدكتور شريف إبراهيم، مدير إدارة الأشعة بالمديرية، إلى أن الأجهزة الجديدة من طرازات متطورة وتُدار بكوادر طبية وفنية مدربة، بما يتماشى مع معايير الجودة والسرعة في تقديم خدمات التشخيص، مؤكدًا أن التوسع في هذه المبادرات يعزز التحول نحو الطب الوقائي بدعم كامل من وزارة الصحة.