بطلقة في الرأس.. عاطل يقتل شقيقه في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أقدم عاطل على قتل شقيقه باستخدام سلاح ناري، بطلقة استقرت بالرأس، أودت بحياته، في منطقة الشرقاوية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك على إثر خلافات أسرية بينهما، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغاً من أهالي منطقة الشرقاوية بمشاجرة بين شقيقين ومصرع أحدهم بطلق ناري.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة للمدعو "عصام ع ر" 47 سنة سائق ومقيم بمنطقة الشرقاوية بدائرة القسم، ومصاب بطلق ناري بالرأس، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء تلك الواقعة شقيقه المدعو "عيد ع ر" عاطل ومقيم بمنطقة الشرقاوية، ذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، قام على إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش علي شقيقه، أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب تلك الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بدفن الجثة بعد إنتهاء الصفة التشريحية من عملها.