إعلان

بطلقة في الرأس.. عاطل يقتل شقيقه في شبرا الخيمة

03:40 م الأربعاء 25 يونيو 2025

سلاح ناري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أقدم عاطل على قتل شقيقه باستخدام سلاح ناري، بطلقة استقرت بالرأس، أودت بحياته، في منطقة الشرقاوية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك على إثر خلافات أسرية بينهما، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغاً من أهالي منطقة الشرقاوية بمشاجرة بين شقيقين ومصرع أحدهم بطلق ناري.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة للمدعو "عصام ع ر" 47 سنة سائق ومقيم بمنطقة الشرقاوية بدائرة القسم، ومصاب بطلق ناري بالرأس، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء تلك الواقعة شقيقه المدعو "عيد ع ر" عاطل ومقيم بمنطقة الشرقاوية، ذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، قام على إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش علي شقيقه، أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب تلك الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بدفن الجثة بعد إنتهاء الصفة التشريحية من عملها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبرا الخيمة عاطل يقتل شقيقه منطقة الشرقاوية محافظة القليوبية النيابة العامة الأجهزة الأمنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
مصدر قضائي: لا صحة لضبط عضو نيابة أو ضباط في واقعة سارة خليفة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
قرار جمهوري بتعيين المستشار عاصم الغايش رئيسًا لمحكمة النقض
الرئيس السيسي يهاتف نظيره الإيراني.. والرئاسة تكشف التفاصيل
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة