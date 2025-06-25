السيطرة على حريق محدود بأرض المحلج في المحلة

الغربية- مروة شاهين:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل أرض المحلج، نشب في نخلتين ومخلفات قمامة، دون تسجيل أي إصابات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان بكثافة داخل أرض المحلج بدائرة قسم أول المحلة.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الموقف قبل امتداد الحريق إلى أماكن مجاورة، كما جرت عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مجددًا، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.