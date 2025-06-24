سوهاج – عمار عبد الواحد:

في زمن تغزو فيه الشاشات الصغيرة أوقات الطلاب وتسرق تركيزهم، برز الطالب مروان شريف محمد الشاذلي كنموذج استثنائي للتفوق والانضباط، بعد أن حصل على المركز الأول في الشهادة الإعدادية بسوهاج بمجموع نهائي 280 من 280، مؤكدًا أن النجاح "ثمرة تعب وجهد لا صدفة".

قصة مروان لم تكن مجرد تفوق دراسي، بل ملهمة على مستوى الالتزام والوعي المبكر؛ فقد قررت والدته منعه تمامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك" و"تيك توك"، طوال العام الدراسي، حتى لا تؤثر على تركيزه. القرار كان صعبًا – كما أشار – لكنه أثبت فعاليته.

وقال مروان: "أمي كانت عارفة إن الوقت هو كنز الطالب، فاختارت تحميني من المشتتات، وأنا التزمت بقرارها. أصدقائي كانوا يتصفحون الهواتف، وأنا أراجع دروسي بهدوء."

يحلم مروان بأن يصبح طبيب أسنان، وعبّر عن حبه لمادة الرياضيات التي اعتبرها الأقرب إلى قلبه، موضحًا أن مستوى الامتحانات هذا العام جاء متوسطًا، لكنه خاضها بثقة نتيجة استعداده الجيد.

يُشار إلى أن الصفحة الرسمية لموقع مصراوي نشرت بثًا مباشرًا لتكريم مروان تحت عنوان: "مروان يتصدر أوائل الشهادة الإعدادية بسوهاج"، وحاز البث على تفاعل واسع من متابعي الموقع.