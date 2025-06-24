"مستريحة المحلة" استولت على ملايين من ضحاياها بحيلة القروض

الغربية – مروة شاهين:

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية القبض على سيدة تُدعى "فوزية. ص"، تبلغ من العمر 54 عامًا، مقيمة بقرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة، بعد تورطها في وقائع نصب واحتيال استولت خلالها على أكثر من 3 ملايين جنيه من عشرات المواطنين، أغلبهم من السيدات، فيما عُرفت إعلاميًا بـ"مستريحة المحلة".

وكانت مديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغات متعددة من ضحايا اتهموا السيدة بإقناعهم بالحصول على قروض شخصية من جمعيات ومؤسسات أهلية، بزعم حاجتها لإجراء عملية جراحية لابنتها، مقابل منحهم جزءًا من مبلغ القرض كمقابل.

وتبيّن من تحريات الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز المحلة، أن المتهمة اصطحبت نحو 40 سيدة إلى مقر إحدى الشركات، وسجلت القروض بأسمائهم، ثم استولت على الأموال بالكامل لنفسها، متعهدة بسداد الأقساط الشهرية، لكنها لم تلتزم واختفت عن الأنظار.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، التي اعترفت خلال التحقيقات بارتكابها الواقعة، وحرر المحضر رقم 9738 لسنة 2025 إداري مركز المحلة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.