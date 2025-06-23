عمره 11.. وفاة طفل بعد 19 يومًا من حادث دهس في السويس

وفاة طفل بعد 19 يومًا من حادث دهس

السويس – حسام الدين أحمد

توفي طفل يبلغ من العمر 11 عامًا بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته البالغة التي لحقت به إثر حادث دهس تعرض له قبل 19 يومًا، أثناء عبوره الطريق بمنطقة فيصل برفقة شقيقه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من نقطة شرطة مجمع طبي السويس، بوفاة الطفل محمد عبدالمقصود، والذي كان قد أُصيب بجروح خطيرة إثر اصطدام سيارة ربع نقل مسرعة به أثناء مروره بطريق شارع ناصر أمام مسجد حمزة، قبل عيد الأضحى بيومين، مما أدى لدخوله في غيبوبة متواصلة حتى وفاته اليوم.

وأفاد شهود عيان من جيران الأسرة بأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة للسائق وعدم انتباهه أثناء القيادة، مؤكدين أن الطفل كان يعبر الطريق برفقة شقيقه.

وكانت نيابة فيصل والجناين قد باشرت التحقيق في الواقعة فور وقوعها، وقررت التحفظ على سائق السيارة، ووجهت له تهمة التسبب في إصابة خطأ، كما طلبت تقارير فنية لتحديد ما إذا كان قد استخدم المكابح قبل الاصطدام من عدمه.

وقد تسلمت أسرة الطفل الجثمان تمهيدًا لدفنه بمقابر العائلة في منطقة الروض بمحافظة السويس.