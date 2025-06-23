إعلان

ضبط عاطلين سرقا ألبانًا مدعمة وأجهزة من وحدة صحية بقنا

06:46 م الإثنين 23 يونيو 2025

ضبط عاطلين سرقا ألبانًا مدعمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا – عبد الرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط عاطلين اقتحما الوحدة الصحية بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، وسرقا كميات من الألبان المدعمة وعددًا من الأجهزة الإلكترونية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة نجع حمادي بلاغًا باقتحام الوحدة الصحية بالقرية وسرقتها من قِبل مجهولين، حيث تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وأسفرت التحريات عن أن مرتكبي الواقعة شخصان يرتبطان بصلة قرابة، ويقيمان في قرية "هو" بدائرة المركز، وتمكنا من الاستيلاء على كميات من اللبن المدعم، وأجهزة لاب توب وتابلت، وختم الوحدة، بالإضافة إلى أجهزة أخرى قبل أن يلوذا بالفرار.

وتمكنت مباحث المركز من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، واستعادة المسروقات كاملة. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بمواصلة التحريات لكشف باقي التفاصيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة ألبان مدعمة أمن قنا بهجورة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بمشاركة الحرس الثوري والجيش.. إيران تقصف قاعدتين أمريكيتين في الشرق الأوسط
عاجل| أول تعليق من قطر بعد الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"