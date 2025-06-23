ضبط عاطلين سرقا ألبانًا مدعمة وأجهزة من وحدة صحية بقنا

قنا – عبد الرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط عاطلين اقتحما الوحدة الصحية بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، وسرقا كميات من الألبان المدعمة وعددًا من الأجهزة الإلكترونية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة نجع حمادي بلاغًا باقتحام الوحدة الصحية بالقرية وسرقتها من قِبل مجهولين، حيث تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وأسفرت التحريات عن أن مرتكبي الواقعة شخصان يرتبطان بصلة قرابة، ويقيمان في قرية "هو" بدائرة المركز، وتمكنا من الاستيلاء على كميات من اللبن المدعم، وأجهزة لاب توب وتابلت، وختم الوحدة، بالإضافة إلى أجهزة أخرى قبل أن يلوذا بالفرار.

وتمكنت مباحث المركز من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، واستعادة المسروقات كاملة. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بمواصلة التحريات لكشف باقي التفاصيل.