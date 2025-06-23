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11 مصابًا في تصادم ميكروباص وربع نقل بطريق ملوي الزراعي (صور)

05:45 م الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بطريق ملوي
  • عرض 5 صورة
    حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بطريق ملوي
  • عرض 5 صورة
    حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بطريق ملوي
  • عرض 5 صورة
    حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بطريق ملوي
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المنيا – جمال محمد:

أُصيب 11 شخصًا، عصر اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ربع نقل على الطريق الزراعي (مصر – أسوان) بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قرب مدخل مدينة ملوي، وأسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبيّن إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة، تنوّعت بين كسور وسحجات وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ورجّحت التحريات الأولية أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، مع التحفظ على السيارتين المتسببتين في الحادث.

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