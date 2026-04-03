تحتفل مصر والعالم العربي في الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام، باليوم العالمي لليتيم، بهدف دعم الأطفال الأيتام نفسياً واجتماعياً، وإدخال البهجة إلى قلوبهم، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

وكتبت انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي منشورًا عبر صفحتها على "فيسبوك" قائلة:"يوم اليتيم.. العطاء لهم... حياة لنا".

وانطلقت فكرة الاحتفال بيوم اليتيم عام 2004 للاهتمام بالأيتام، لإشعارهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتخفيف شعورهم بالوحدة.

وتتضمن الاحتفالات والفعاليات بيوم اليتيم، زيارات لدور الأيتام، تنظيم أيام ترفيهية، توزيع هدايا وملابس، وإقامة فعاليات فنية وألعاب.