ليلة مشتعلة بالشرق الأوسط.. صواريخ وإنذارات تمتد من طهران إلى الخليج

كتب : وكالات

11:25 ص 03/04/2026

شهدت عدة دول في الشرق الأوسط، خلال ساعات الليل، تصعيدًا عسكريًا واسعًا، مع دوي صفارات الإنذار في أكثر من منطقة، في ظل استمرار المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في اليوم الخامس والثلاثين من الحرب.

وفي لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ما وصفه بـ"هجوم محدد" في الجنوب، مؤكدًا أنه أسفر عن مقتل 15 عنصرًا من حزب الله، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت.

أما في إيران، فقد تحدث سكان في العاصمة طهران عن حالة من القلق والتوتر، عقب استهداف جسر يقع بالقرب من المدينة يوم الخميس، ما زاد من المخاوف بشأن اتساع نطاق الضربات.

وفي إسرائيل، أعلن الجيش رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الليل، فيما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن تنفيذ هجوم صاروخي باستخدام صواريخ باليستية استهدفت مواقع داخل إسرائيل.

وفي الكويت، تعاملت فرق الطوارئ مع حرائق اندلعت في مصفاة نفط، بعد تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة، كما تم استهداف محطة لتوليد الكهرباء وأخرى لتحلية المياه في هجمات منفصلة.

وفي الإمارات، أفادت السلطات بسقوط حطام في أبوظبي، بعد إعلان أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

أما في السعودية، فأعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة، في إطار التصدي للهجمات الجوية.

وفي البحرين، دعت السلطات السكان إلى الاحتماء في أماكن آمنة، عقب إطلاق صفارات الإنذار تحسبًا لأي تهديدات محتملة.

وتعكس هذه التطورات اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، مع استمرار تبادل الضربات وتصاعد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.

