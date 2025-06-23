"جبلي عريس صغير وكتكوت".. بائعة خضار مسنة تمازح محافظ المنيا -فيديو

المنيا - جمال محمد:

في لفتة طريفة ومبهجة، تبادلت سيدة مسنة تبيع الخضروات في سوق الحبشي بمدينة المنيا المزاح مع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أثناء تفقده للمنطقة وأعمال التطوير الجارية بها.

وما أن اقترب المحافظ من السيدة، حتى بادرته قائلة: "مش عايزة حاجة غير إنك تجيبلي عريس.. هاتلي عريس صغير وكتكوت كدة"، مما أدخل المحافظ وجميع الحضور في نوبة من الضحك.

ردًا على سؤال المحافظ عن عمرها، أجابت السيدة بابتسامة: "13 سنة أو 12"، ليعاود المحافظ الضحك ويدعو لها: "ربنا يسترها عليكي ويوسعها عليكي".

يُشار إلى أن مشروع تطوير سوق الحبشي يجري تنفيذه وتصميمه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتشرف عليه وحدة التنمية الحضرية بمحافظة المنيا.