المشدد 7 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ5 لأشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم جميعا بمبلغ قدره 500 ألف جنيه، بدائرة قسم شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة كل من: المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

أحالت النيابة العامة المتهمين: "أشرف.ز.م" 53 سنة، و"جمال.ش.ر.ا" 44 سنة، و"مسعد.ي.ع" 53 سنة، عامل، و"محمد.ع.س" 46 سنة، و"محمد.س.ط" 36 سنة، في القضية رقم 1053 لسنة 2025 قسم قليوب والمقيدة برقم 139 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهم أجروا أعمال حفر بدون ترخيص، بذلك من الجهة المختصة داخل العقار محل الواقعة بإستخدام الأدوات محل التهمة التالية للقيام بأعمال الحفر، وكان ذلك يقصد التنقيب على الآثار على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أدوات: "فاس وكوريك وأزمة وعتله وحبل وونش رفع يدوي" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات.