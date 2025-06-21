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لخطورته الداهمة.. إزالة عقار آيل للسقوط في الإسكندرية -صور

10:37 م السبت 21 يونيو 2025
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    إزالة عقار آيل للسقوط في الإسكندرية (9)
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    إزالة عقار آيل للسقوط في الإسكندرية (6)
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    إزالة عقار آيل للسقوط في الإسكندرية (3)
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أزال حي وسط الإسكندرية، اليوم السبت، عقار قديم مكون من 3 طوابق بمحرم بك، خالي من السكان، وصادر له قرار هدم، وذلك لخطورته الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

تلقت غرفة عمليات حي وسط بلاغًا من الأهالي يفيد عقار آيل للسقوط رقم 18 شارع الفردوس بمحرم بك، وانتقل مسئولي الإزالة إلى العقار المشار إليه.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بناء قديم، خالي من السكان، وصادر له قرار هدم.

وأوضح حاتم زين العابدين، رئيس حي الجمرك، أنه جرى طابقين من العقار ورفع مخلفات الهدم، حفاظًا على سلامة المواطنين.

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عقار آيل للسقوط إزالة عقار آيل للسقوط الإسكندرية محرم بك
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