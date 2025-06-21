مع بداية فصل الصيف.. شمس الظهيرة تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

رصد الباحث أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، اليوم السبت، تعامد شمس الظهيرة على معبدي الملك رمسيس الثالث، والإله بتاح بالكرنك، وتتزامن مع يوم الانقلاب الصيفي، حيث أضاءت أشعة الشمس الغرف المقدسة بالمعبدين إيذانًا ببداية فصل الصيف.

وأشار "أبوزيد" إلى ارتباط معابد الكرنك فلكيا بعدد من فصول العام ومنها فصل الصيف الذي تزيد فيه ساعات النهار وتقل فيه ساعات الليل.

ولفت "أبوزيد" إلى قيام المصري القديم بتصميم وبناء معابد الكرنك لتتوافق معماريًا وهندسيًا مع حركة الشمس الفصلية واستخدم الضوء في تحديد مواعيد الفصول وبالتالي تحديد الأعياد، وكذا المواسم الزراعية.

وأكد على أن علماء الفلك في مصر القديمة، حددوا بدقة بداية الصيف الحقيقة حيث تصل ذروة أشعة الشمس ظهيرة الانقلاب الصيفي، لتكون حركة الشمس فى مدارها تمثل زاوية ٩٠ درجة وتكون عمودية على الأرض.

واعتبر أن معابد الكرنك بوجه عام، ومعبدي رمسيس الثالث وبتاح بوجه خاص، من أكثر المعابد القديمة ارتباطا بيوم الانقلاب الصيفي.

وكان رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية قام بعدد من الدراسات التي يسعى من خلالها لكشف المزيد من الأسرار الفلكية التي لا تزال تحتفظ بها مجموعة معابد الكرنك.

وكان من أبرز تلك الدراسات العلمية التي قام، دراسة رصد من خلالها ارتباط معابد الكرنك بالاعتدالين والانقلاب الصيفي، وبحسب قوله فقد اعتمد في دراسته تلك على دراسة حركة الشمس، من أجل فك شفرة الضوء في الهندسة الفلكية المصرية القديمة.