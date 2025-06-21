بالصور.. محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير وتجميل طريق السادات

أسوان - إيهاب عمران:



يواصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات، والذي تنفذه الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة.



وشدد محافظ أسوان، على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق الخاصة بخطوط مياه الشرب والكهرباء والاتصالات والغاز. وعقد اجتماع تنسيقي برئاسة معاون المحافظ بين مسئولي هذه المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان؛ لعرض كافة الملاحظات.



ووجه اللواء إسماعيل كمال المسؤولين بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء بشكل فوري، مشيرا أنه سيتم المحاسبة فى حالة التقصير أو التأخير لكى يتسنى استكمال باقي الأعمال بخطوات أسرع، ونهو هذا المشروع الحيوي على أكمل وجه.



وأشار محافظ أسوان إلى أن مشروع التطوير والتجميل بطريق السادات يرتكز على استخدام طبقة التأسيس للرصف من نوعية (FDR ) فرم الأسمنت والرش بطبقة الـ( MC ) لكونها تمتاز بقدرة التحمل والحفاظ على المرافق، ويجري وضعها أسفل طبقة الأسفلت.



ووجه إسماعيل كمال، إدارة المرور بمواصلة عملها بتوجيه المركبات والحافلات السياحية للطريق البديل الذي جرى تجهيزه ورفع كفاءته لتسهيل الحركة المرورية على طريق السادات على أكمل وجه.



وشدد محافظ أسوان، على أهمية تكاتف الجهود لسرعة نهو المشروع بشكل متكامل ووفقاً للتوقيتات المحددة مما سيساهم فى أن تكون عروس المشاتي في أبهى صورها وواجهة حضارية وجمالية مشرفة؛ لاستقبال ضيوفها من الزائرين للأفواج السياحية، وأيضًا لأهالي المحافظة.