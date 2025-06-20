مصرع شاب سقطت على رأسه ماسورة ري بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، إثر سقوط ماسورة مياه ري عليه، اليوم الجمعة، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين مصرع "محمد أحمد محمد "، 19 عامًا، ومقيم بمحافظة أسيوط، إثر سقوط ماسورة مياه ري على رأسه بمزرعة استثمارية بمنطقة الزراعة 10 التابعة لمركز الفرافرة.

جرى نقل جثة الشاب المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.