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محافظ البحيرة: تجهيز 45 شادرًا ومنفذًا لتوفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة (فيديو)

09:24 م الإثنين 02 يونيو 2025

الدكتورة جاكلين عازر خلال افتتاح شادر

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البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تجهيز 45 شادرًا ومنفذًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاح الشادر الخاص باللحوم، اليوم الإثنين، بأرض المعارض بمدينة بدمنهور.

ويعرض الشادر اللحوم البقري بسعر 350 جنيه للكيلو، والضأن بسعر 370 جنيه مما يلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، كما تفقدت المعرض الدائم الخاص بمبادرة "حياة كريمة" الذي يوفر اللحوم الحمراء بسعر 310 جنيه للكيلو.

كما افتتحت المحافظ منفذين لبيع الخضر والفاكهة داخل أرض المعارض، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وذلك ضمن سلسلة من الشوادر والمعارض التي يتم افتتاحها تباعا في مراكز ومدن المحافظة.

كما افتتحت المحافظ معرض الإصلاح الزراعي الدائم لبيع السلع الغذائية المخفضة، المقام أمام مديرية التربية والتعليم بدمنهور، والذي جرى تدعيمه مؤخرًا بقسم متكامل لبيع اللحوم البلدية والضاني، بسعر 300 جنيه للكيلو، استعداداً لعيد الاضحى المبارك.

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الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة توفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة شوادر لتوفير اللحوم البلدية بالبحيرة
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