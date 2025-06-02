مبادرة "موسم بلا غرق" في الإسماعيلية لتأمين الشواطئ الصيفية (صور)

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أطلق اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مبادرة "موسم بلا غرق" من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتعاون مع شركة "سي لاين" للإنقاذ والغوص، ضمن استعدادات المحافظة لصيف 2025، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة على الشواطئ وتأمين المواطنين خلال موسم الإجازات.

وشهدت الفعالية حضور عدد من قيادات المحافظة، من بينهم المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، إضافة إلى وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

وتضمنت المبادرة تنفيذ محاكاة ميدانية على شاطئ نادي الفيروز لتدريب فرق الإنقاذ على التعامل مع حالات الغرق، وتقديم الإسعافات الأولية، باستخدام تقنيات مراقبة حية عبر أجهزة الشبكة الوطنية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتكامل التنسيق بين الجهات المعنية.

وتهدف الخطة إلى تحديد مناطق السباحة الآمنة، وتوفير فرق إنقاذ مؤهلة، وتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية، مع تطبيق رقابة يومية بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتوفير بيئة آمنة لرواد الشواطئ.

وأكد المحافظ أهمية تفعيل التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والخدمية لضمان نجاح المبادرة، مشددًا على ضرورة جاهزية الخدمات الطبية والإسعافية، وتواجد فرق الإنقاذ والطوارئ على مدار الساعة، إلى جانب رفع كفاءة العناصر البشرية في التعامل مع الحالات الطارئة.

كما وجه المحافظ سابقًا بتشكيل لجنة للمرور على الشواطئ ومراجعة استعداداتها، بما يشمل توفير وسائل الأمان وتهيئة المواقع لاستقبال الزائرين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه المحافظة لاعتماد سياسة استباقية لحماية الأرواح، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في المناطق السياحية والمصيفية.