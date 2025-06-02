امتحان الدراسات بالمنيا يُدخل البهجة على قلوب طلاب الإعدادية -فيديو

المنيا-جمال محمد:

أعرب طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا، عن فرحتهم عقب تأديتهم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، اليوم الاثنين، مؤكدين أنه كان في مستوى جميع الطلاب.

وأوضح الطلاب، أن جميع نقاط الامتحان كانت مباشرة وسهلة، باستثناء نقطتين فقط في سؤال "أكتب ما تشير إليه" ، إذ كانت تحتاج لمزيد من التفكير والكتابة.

كما أكد الطلاب، أن سؤال الخرائط كان على عكس المتوقع وبشكل مباشر إلى حد كبير، مما رسم البهجة على وجوههم، خاصة أنه سؤال يعاني منه الطلاب في كل عام.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا يؤديها 117 ألفًا و 264 طالبًا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية داخل 497 لجنة امتحانية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية التسع.

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية، تعمل على مدار اليوم لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والمراقبين.