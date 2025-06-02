طلاب الفيوم يشكون صعوبة امتحان الإنجليزي: في مستوى المتفوقين وبه تكات

الفيوم – حسين فتحي:

أبدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، استياءهم من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية الذي أدوه اليوم، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتفوق، بينما أشار البعض إلى وجود "تكات" في بعض فقرات الاختيارات.

أحمد أيمن نور الدين، أحد الطلاب، وصف الامتحان بأنه "صعب إلى حد ماء" ويناسب طلاب مدارس اللغات، معربًا عن عدم رضا أغلب زملائه عن مستوى الأسئلة.

في المقابل، أوضح كل من مصطفى هاني وأحمد طارق محمد، أن الامتحان احتوى على "تكات صعبة وغير متوقعة" في الاختيارات، لكنهما تمكنا من فهمها سريعًا.

بينما رأى أحمد محمود أحمد أن وقت الامتحان لم يكن كافيًا، وأن الأسئلة جاءت "بعيدة عن ما درسناه في كتاب الوزارة" وتحتوي على "كثير من التعقيدات".

من جانبه، صرح الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأن 76 ألفًا و498 طالبًا وطالبة أدوا امتحان اللغة الإنجليزية أمام 275 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد أن غرفة العمليات الخاصة بالشهادة الإعدادية لم تتلقَ أي بلاغات تتعلق بامتحانات اليوم الأول، مشيرًا إلى تطبيق القواعد والتعليمات الخاصة بمنع دخول الهواتف المحمولة والكتب والمذكرات داخل اللجان.