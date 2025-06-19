الإعدام شنقًا لسائق اغتصب فتاة داخل منزلها بقنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، بالإعدام شنقًا لسائق متهم باقتحام منزل فتاة والتعدي عليها جنسيًا بالإكراه، في قرية البراهمة بمركز قفط، جنوبي محافظة قنا، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

تعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2023، حينما تقدمت أسرة فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، ببلاغ ضد المدعو ع.م.، 34 عامًا، سائق، تجمعه بالأسرة صلة نسب، متهمين إياه باقتحام منزلهم أثناء وجودهم في جنازة، والتعدي على ابنتهم جنسيًا.

وبحسب التحقيقات، فإن الفتاة كانت بمفردها داخل المنزل عندما تسلل المتهم إلى الداخل، وقام بهتك عرضها تحت التهديد، قبل أن تجهش بالصراخ، في محاولة للاستغاثة، مما أثار انتباه الجيران، ففر المتهم هاربًا من الموقع.

أُلقي القبض على المتهم في وقت لاحق، وأُحيل إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6751 لسنة 2023 جنايات قنا والمقيدة برقم 3759 لسنة 2023 كلي قنا، حيث صدر الحكم بالإعدام بعد اكتمال كافة الإجراءات القانونية.