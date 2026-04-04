إعلان

مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بعقار فى الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:12 م 04/04/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقيت فتاة مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق السادس في منطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، بسبب اختلال توازنها.

إخطار أمني وسرعة استجابة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد سقوط فتاة بشارع بوالينو، وانتقلت ضباط القسم وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

اختلال توازن ينهي حياة الضحية

وأوضحت التحريات أن الفتاة كانت متواجدة بشرفة منزلها عندما اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس، ما أدى لإصابتها ووفاتها قبل وصولها إلى المستشفى.

إجراءات النيابة والشرطة

جرى نقل جثمان الفتاة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط من ارتفاع محرم بك الإسكندرية وفاة فتاة اختلال توازن حي وسط تحقيق جنائي شرطة الإسكندرية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

