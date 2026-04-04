توجهت عواطف طاحون رئيس مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، لمتابعة انتظام العمل داخل مستشفى سرس الليان العام، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالتواجد الميداني المستمر.

تفقدت رئيس المدينة، يرافقها محمد الجندي سكرتير عام المدينة، أقسام الاستقبال والطوارئ، للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وانضباط النوبتجية، ومدى تقديم الخدمة الطبية بالشكل المطلوب للمرضى.

رصد حالات غياب

رصدت الجولة غياب 16 من العاملين خلال النوبتجية، إلى جانب عدم تواجد نائب المدير الإداري، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية، حيث جرى تحويل جميع حالات الغياب للتحقيق.

شددت رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بالتواجد الميداني والانضباط داخل المنشآت الصحية، مؤكدة أهمية المرور الدوري على مختلف القطاعات الحكومية لضمان انتظام العمل وتقديم خدمات لائقة للمواطنين.