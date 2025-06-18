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الأوقاف تسلم محافظة بني سويف دفعة جديدة من لحوم صكوك الأضاحي

06:57 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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    الأوقاف تسلم محافظة بني سويف دفعة جديدة من لحوم صكوك الأضاحي (2)
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بني سويف-حمدي سليمان:

شهد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي، الذي تنفذه وزارة الأوقاف، لتوزيعها على المستحقين بالمناطق الأكثر احتياجاُ، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر تحقيقاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي.

جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، و رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى استلام 2 طن لحوم، لتوزيعها بالتنسيق مع التضامن على الفئات والأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، للتخفيف عن كاهلهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وذلك وفقا لقاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة للحالات المستحقة، والتي تستهدف المستفيدين بمختلف مراكز المحافظة.

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بني سويف وزارة الأوقاف وزارة التضامن الإجتماعي صكوك الأضاحي الدكتور عاصم محمود قبيصي
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