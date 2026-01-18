إعلان

محافظ قنا يفاجئ مستشفى قفط.. توجيهات عاجلة لسد عجز الأطباء وحل أزمة الكهرباء

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:40 ص 18/01/2026
قنا –عبدالرحمن القرشي:
فاجأ الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مستشفى قفط التخصصي بزيارة ميدانية مفاجئة في وقت مبكر من صباح اليوم، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على أوضاع الحالات الحرجة ومرضى الطوارئ، وذلك في إطار حرصه على المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية بالمحافظة.

وتفقد محافظ قنا خلال جولته عددًا من أقسام المستشفى، شملت الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، حيث اطمأن على الحالات المرضية، واستمع بشكل مباشر إلى شكاوى المرضى وذويهم، موجهًا بسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة الصحية المقدمة.

كما ناقش المحافظ مشكلة انقطاع الكهرباء داخل المستشفى، واطلع على موقف سد العجز في بعض التخصصات الطبية، موجّهًا بالتنسيق الفوري بين إدارة المستشفى ومديرية الصحة بقنا لتدبير التخصصات المطلوبة، وضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية على مدار الساعة.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، عدم التهاون مع أي تقصير داخل المنشآت الصحية، مشددًا على ضرورة انتظام الأطقم الطبية والتمريضية في نوبتجيات العمل، والالتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، وحسن معاملة المرضى، مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة تليق بأبناء محافظة قنا.

