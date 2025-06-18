البحيرة تستهدف زراعة 32 ألف فدان بالقطن هذا الموسم

البحيرة - أحمد نصرة:

صرح الدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المستهدف زراعته بمحصول القطن لموسم 2025 يبلغ 32 ألفًا و309 فدان على مستوى المحافظة، موزعة بين قطاعات الائتمان والإصلاح والاستصلاح، جرى زراعة 15ألفًا و216 فدان، حتى الآن.

وأكد "عطية" خلال جولته التفقدية لزراعات القطن بنطاق إدارة كفر الدوار الزراعية أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتدخل السريع لعلاج أي إصابات بالآفات.

ووجّه وكيل الوزارة مهندسي المكافحة ومرشدي الحقول بسرعة التعامل مع آفات الجاسيد، والمن، والأكاروس باستخدام المبيدات المعتمدة المتوفرة بالجمعيات الزراعية، التي تم توفيرها من خلال مديرية الزراعة بناءً على تعليمات وزارة الزراعة.

وشدد "عطية" على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية للمزارعين وتفعيل دور المرشدين الزراعيين لتوعيتهم بأحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري، بما يسهم في رفع إنتاجية الفدان وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفلاحين.

وأوضح أن صنف "جيزة 86" يُعد الأكثر شيوعًا في زراعات البحيرة، لما يتميز به من إنتاجية مرتفعة تتراوح بين 8 و14 قنطارًا للفدان، ومقاومته للأمراض ونضجه المبكر، مشيرًا إلى أنه يُزرع هذا الموسم في مراكز مثل أبو حمص، بينما يُزرع صنف "جيزة 97" في مركزي الرحمانية وشبراخيت.

وأضاف أن الوزارة وفرت جميع المبيدات اللازمة من خلال الجمعية العامة متعددة الأغراض، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، لضمان حماية المحصول من أي إصابات تؤثر على الإنتاج.