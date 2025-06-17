ماذا قال طلاب الثانوية بالإسكندرية عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية؟

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير : حازم جودة

سادت حالة من الارتياح بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

ورصد "مصراوي" آراء عدد من طالبات الثانوية العامة أمام إحدى اللجان التي تضمنت أداء امتحان اللغتين الفرنسية والإيطالية، إذ أوضحن أن الامتحانات لم تكن صعبة وأن مدة الإمتحان كانت ملائمة للأسئلة.

وعبرت إحدى الطالبات عن ارتياحها بعد امتحان اللغة الفرنسية وقالت إن أسئلة الامتحان جاءت بدون تعقيدات وأن أغلبية الطالبات انتهين من الإجابة قبل نحو ساعة من نهاية الوقت.

كما أشارت الطالبات اللاتي أدين امتحان اللغة الإيطالية إلى سهولة الامتحان، ولفتن إلى أن تغيير نظام امتحان اللغة الأجنبية الثانية ليكون اختياري فقط وخارج المجموع رفع عن الطلاب ضغوطا كبيرة.

وأدى 58 ألفا و911 طالبًا وطالبة في الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، مادة اللغة الأجنبية الثانية وذلك في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة وفق الجداول المعلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووفقا لنظام الامتحانات الجديد الذي اعتمدته الوزارة بعد خروج اللغات الثانية من المجموع الكلي، فإن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي لا تتضمن أسئلة مقالية أو طويلة للغة الأجنبية الثانية، ويكون الامتحان عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية 58 ألف و911 طالبًا منهم 15699 طالبًا للشعبة الأدبية، و12271 طالبًا لشعبة الرياضيات، و28312 طالبًا لشعبة العلوم، و2629 طالبًا للدولي.

من جانبه أوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى تجهيز 149 لجنة امتحان بالإدارات التعليمية التسع، و33 استراحة للقائمين على العملية الامتحانية منها 27 استراحة لسير الامتحان و6 استراحات للتقدير.

وأشار أبو زيد، إلى إصدار تعليمات لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وأضاف أنه جرى التأكد من مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

وشدد على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وكذلك عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان.

ولفت إلى تنفيذ تعليمات الوزير بضرورة التعامل بحزم في إجراءات التفتيش وعدم السماح بأي خروج عن اللوائح والقوانين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أية مخالفات، ومنع الغش بكل أنواعه.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش.