محافظ المنوفية يستقبل السفيرة نبيلة مكرم لإطلاق قافلة "إيد واحدة"

المنوفية- أحمد الباهي:

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، السفيرة نبيلة مكرم ، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك على هامش إطلاق القافلة التنموية الشاملة بقرية العراقية بمركز ومدينة الشهداء، والتي ينظمها التحالف الوطني ضمن مبادرة "إيد واحدة"، لدعم الأسر المستحقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية وتكثيف الجهود التنموية بالمناطق الأكثر احتياجا.

وخلال اللقاء، رحب محافظ المنوفية بالسفيرة نبيلة مكرم، مثمناً الدور الهام والحيوي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في مختلف ربوع الجمهورية وتوسيع مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة المبادرات والفاعليات التنموية التي تساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الرعاية والتكافل والتنمية المتكاملة والمستدامة بالتعاون التام مع كافة مؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بمستوى وجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن خالص تقديرها لمحافظ المنوفية على حُسن الاستقبال، مشيدة بما تشهده المحافظة من جهود تنموية ملموسة على أرض الواقع بكافة القطاعات، وحرصها المستمر على تفعيل منظومة العمل المجتمعي بالشراكة مع مؤسسات الدولة والتحالف الوطني، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويُحقق التنمية المتكاملة، مشيرة إلى أن مبادرة "إيد واحدة" تتضمن تنظيم قافلة خدمية وتنموية موسعة اليوم بقرية العراقية بالوحدة الصحية ومركز الشباب والوحدة البيطرية، بالتعاون التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بهدف تقديم عدد من الخدمات الإنسانية والصحية والاجتماعية والاقتصادية المتكاملة بالمجان للأسر الأولى بالرعاية، على أن تشمل تقديم مساعدات مالية وعينية وخدمات طبية، وأنشطة ترفيهية بالإضافة إلى إمكانية التقدم على مشروعات صغيرة للتمكين الاقتصادي مع تمويلها مجانًا.