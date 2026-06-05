أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إتاحة نتائج طلاب صفوف النقل للعام الدراسي 2025/2026، بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، وذلك عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة للمديرية.

وأوضحت المديرية أن النتائج أصبحت متاحة الآن أمام الطلاب وأولياء الأمور، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل الإدارات التعليمية.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي أو رقم الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا

كما أكدت المديرية توفير خدمة الحصول على النتائج عبر المتحدث الآلي من خلال الخط الأرضي 09000160 أو الهاتف المحمول 5960، إلى جانب إعلان النتائج داخل المدارس مجانًا خلال الساعات المقبلة.