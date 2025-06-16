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نفوق 16 رأس جاموس بحريق مزرعة في الغربية (صور)

06:20 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    حريق مزرعة في الغربية
  • عرض 3 صورة
    حريق مزرعة في الغربية
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الغربية - مروة شاهين:

اندلع حريق هائل، اليوم الإثنين، داخل مزرعة مواشي بقرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، ما أسفر عن نفوق 16 رأس ماشية من نوع "جاموس حلّاب"، دون تسجيل إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع النيران داخل مزرعة مواشي مملوكة لأحد المواطنين، ويدعى عصفور عطا الله.

انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء، إلى جانب وحدة من المباحث الجنائية، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل أو المزارع المجاورة. كما نُفّذت عمليات تبريد الموقع لضمان عدم تجدد النيران.

وأفادت المعاينة الأولية أن الحريق أدى إلى نفوق 16 رأسًا من الجاموس الحلاب، فيما قُدّرت الخسائر المادية بأكثر من مليون ونصف المليون جنيه.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

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