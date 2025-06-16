5 نساء كتفوها ورجل خنقها.. تخفيف عقوبة السجن للمتهمين بقتل سيدة المنيا

المنيا- جمال محمد:

خففت محكمة استئناف جنايات العدوة بالمنيا، اليوم الاثنين، عقوبة السجن المؤبد بحق 5 سيدات بتهمة التعدي على سيدة وتقييدها وقتلها، إلى السجن المشدد 3 سنوات لكل منهن، مع السجن المشدد 15 سنة للمتهم السادس لمعاونته لهم في ارتكاب الجريمة.

وتعود أحداث القضية إلى أواخر 2023 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغاً بمقتل ربة منزل بإحدى قرى مركز مغاغة.

انتقل فريق من المباحث الجنائية، وكشفت التحريات قيام "نادي. ح" 53 سنة، و 5 سيدات أخريات وهن: "ف ا. ا" 47 سنة، "ر م. ح"32 سنة، "ل. خ .ح" 50 سنة، "ل. ح. ع" 50 سنة، "ن .ح.ع" 45 سنة، بقتل المجني عليها "ف. ح. ح" 45 سنة، مقيمة بقريتهم، إثر نشوب خلافات أسرية بينهم.

وجرى القبض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق، وكشفت التحقيقات قيامهم بتقييد حركة المجني عليها، بينما قام المتهم الأول بخنقها بيديها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

عقب إحالتهم للمحاكمة الجنائية تم الحكم على المتهمين بالسجن المشدد، وبعد الاستئناف على الحكم جرى تخفيف الأحكام إلى المدد المذكورة.