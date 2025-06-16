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تزويد مكتبة مصر ببورسعيد بأحدث المكتبات المتنقلة -صور

03:05 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    تزويد مكتبة مصر ببورسعيد بأحدث المكتبات المتنقلة (4)
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    تزويد مكتبة مصر ببورسعيد بأحدث المكتبات المتنقلة (5)
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    تزويد مكتبة مصر ببورسعيد بأحدث المكتبات المتنقلة (1)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن ممدوح التابعي، مدير عام مكتبة مصر العامة في بورسعيد، اليوم الاثنين، عن تزويد المكتبة بأحدث المكتبات المتنقلة المزودة بتقنيات حديثة.

وأشار التابعي، في تصريح له عقب استلام المكتبة المتنقلة، إلى أنها ستجوب جميع المناطق الأولى بالرعاية بالإضافة إلى تجمعات الشباب بالنوادي والكليات والمدارس، لتنشر وتُساهم في رفع الوعي الثقافي عند أطياف المجتمع.

وأوضح أن المكتبة المتنقلة عبارة عن سيارة "ميني باص" موديل 2025 مزودة بمصادر تشغيل للطاقة مثل: وحدة باور بنك 3000 وات، ومولد كهرباء قدرة 6.5 كيلو وات، ومصدر كهرباء المدينة 220 فولت، وتضم تكييف، ومنظومة كاميرات مراقبة، منظومة صوتية متكاملة، مظلة خارجية، ثلاجة صغيرة، شاشة عرض، منظومة أنترنت، وتجهيزات هندسية طبقًا للمواصفات القياسية (كراسي - وحدات أرفف _ مكتب أخصائي معلومات - أرضيات).

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ممدوح التابعي مكتبة مصر العامة محافظة بورسعيد
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