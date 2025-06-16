محافظ سوهاج: مكتبي مفتوح لمن لديه دليل غش أو فساد بامتحانات الثانوية

سوهاج - عمار عبد الواحد:

دعا اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، المواطنين الذين يملكون معلومات موثقة أو دلائل مؤكدة بشأن أي حالات غش أو فساد إداري أو مالي تقع خلال الامتحانات، إلى سرعة التوجه إلى ديوان عام المحافظة لمقابلته شخصيًا، مع إحضار ما يثبت الواقعة من أدلة ومستندات تتضمن أسماء المتورطين وتفاصيل المكان والزمان، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية و الرادعة حيال ذلك.

يأتي ذلك في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات غش في امتحانات الثانوية العامة، محسوبية لأبناء بعض المسئولين، ونظرًا لما تضمنته تلك المنشورات من معلومات غير محددة يمكن الاستناد عليها في اتخاذ إجراءات قانونية.

كما أشار إلى إمكانية التواصل مع وزارة التربية والتعليم عبر الخطوط الساخنة المخصصة لتلقي البلاغات والشكاوى الخاصة بالامتحانات على الأرقام التالية (يُسبقها كود القاهرة 02): (20545083 – 20545082 – 20545095) .