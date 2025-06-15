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إجراءات عاجلة بعد رصد عقار مائل بـ"حي غرب" أسيوط (صور)

11:17 م الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    رصد عقار مائل بـحي غرب أسيوط
  • عرض 9 صورة
    رصد عقار مائل بـحي غرب أسيوط
  • عرض 9 صورة
    رصد عقار مائل بـحي غرب أسيوط
  • عرض 9 صورة
    رصد عقار مائل بـحي غرب أسيوط
  • عرض 9 صورة
    رصد عقار مائل بـحي غرب أسيوط
  • عرض 9 صورة
    رصد عقار مائل بـحي غرب أسيوط
  • عرض 9 صورة
    رصد عقار مائل بـحي غرب أسيوط
  • عرض 9 صورة
    رصد عقار مائل بـحي غرب أسيوط
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أسيوط - محمود عجمي:

كشفت مصادر مسؤولة في محافظة أسيوط عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين المواطنين في منطقة وسط البلد، وتحديدًا بشارع سيتي الأول، المتفرع من شارع يسري راغب بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك عقب رصد عقار مائل مكون من 12 طابقًا، وغير مأهول بالسكان.

أوضحت المصادر أنه فور تلقي شكاوى من أهالي المنطقة بشأن ميل العقار، تم توجيه حملة موسعة برئاسة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وبمشاركة ممدوح جبر، رئيس حي غرب، حيث تمّت معاينة العقار على الطبيعة، وتكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدراسة الوضع الفني للعقار واقتراح الحلول المناسبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين والمارة.

وأضافت المصادر أن أعمال الحفر جارية حاليًا لتنفيذ تدعيمات هندسية للعقار، في إطار خطة عاجلة لتفادي أي مخاطر محتملة.

كما أشارت إلى أن ملاك العقار تقدموا بطلب تصالح في مخالفات البناء لدى حي غرب، إلا أن الطلب لا يزال قيد الدراسة ولم يُبَتّ فيه حتى الآن.

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عقار مائل حي غرب أسيوط
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