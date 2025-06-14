مصرع طالب سقط من أعلى تندة في آخر يوم امتحانات بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لفظ طالب في الصف الثالث الإعدادي، أنفاسه الأخيرة منذ قليل داخل مستشفى قنا الجامعي متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من أعلى تندة داخل مدرسة في مدينة العمال بآخر يوم امتحانات الشهادة الإعدادية.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بإصابة طالب إثر سقوطه من علو خلال آداء امتحانات الشهادة الإعدادية داخل مدرسة بمدينة العمال.

وبعد الفحص تبين إصابة سيف.ع، يبلغ من العمر 15 عامًا، إثر سقوطه من أعلى تندة داخل مدرسة مدينة العمال خلال امتحانات الشهادة الإعدادية بآخر يوم امتحانات، وبعد فترة من محاولة إنقاذه لفظ أنفاسه الأخيرة على فراش مستشفى قنا الجامعي متأثرًا بإصابته داخل المدرسة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.