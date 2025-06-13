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محافظ الأقصر يتفقد أصول الدولة غير المستغلة -صور

06:04 م الجمعة 13 يونيو 2025
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    محافظ الأقصر يتفقد أصول الدولة غير المستغلة
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    محافظ الأقصر يتفقد أصول الدولة غير المستغلة (4)
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    محافظ الأقصر يتفقد أصول الدولة غير المستغلة (6)
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    محافظ الأقصر يتفقد أصول الدولة غير المستغلة (7)
  • عرض 7 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد أصول الدولة غير المستغلة
  • عرض 7 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد أصول الدولة غير المستغلة
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الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر،جولة تفقدية موسعة اليوم عقب صلاة الجمعة، شملت عددًا من المواقع الحيوية بمدينة الأقصر.

بدأ محافظ الأقصر، جولته من الناحية المؤدية إلى طريق مطار الأقصر الدولي، ثم توجه إلى منطقة العوامية، حيث شملت الجولة المرور بشوارع التليفزيون وسان جوزيف وخالد بن الوليد، وصولًا إلى شارع الكورنيش ، لتفقد الحالة العامة لنظافة الشوارع.

كما تفقد شارع الشيراتون والأرض المخصصة لإدارة النقل النهري، مرورًا بمبنى المجلس الشعبي المحلي لمدينة الأقصر بمنطقة العوامية.

وتهدف الجولة إلى الوقوف على الأصول غير المستغلة التابعة للدولة، ووضع رؤية متكاملة لاستغلالها وتفعيلها لخدمة مشروعات التنمية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته كل من اللواء هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، وحاتم جابر سلامة، سكرتير مدينة الأقصر، ورمضان حسانين مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، ومنصور محمد مدير الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل بمحافظة الأقصر.

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محافظ الأقصر الأصول غير المستغلة
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