بيطري الشرقية يجري مسحًا تناسليًا لـ 5034 رأس ماشية

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الأعمال البيطرية بالمحافظة لدعم الإنتاج الحيواني وتوفير اللحوم الحمراء والألبان بجودة وأسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق المحلي في إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات المحلية.

وشدد المحافظ على أهمية تقديم الرعاية البيطرية المتكاملة للماشية، للحفاظ على الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية.

وفي هذا السياق، أوضح اللواء إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية نفّذت خلال شهر مايو 2025، من خلال إدارات وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي، المسح التناسلي الشامل لـ5034 رأس ماشية، وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ1770 رأسًا، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي.

وأضاف متولي، أن هذا المشروع يستهدف تحسين السلالات المحلية من الماشية من خلال التهجين المدروس مع سلالات أجنبية تمتاز بقدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية المصرية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج من اللحوم والألبان، والوصول إلى سلالات أكثر إنتاجية.

وأكد أن مديرية الطب البيطري مستمرة في تنفيذ خطط التوعية والدعم الفني لمربي الماشية، وتكثيف حملات الرعاية الصحية والتلقيح الاصطناعي، بما يعزز من دور القطاع الحيواني في تحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة.