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محافظ بورسعيد يوبخ مسؤول شركة النظافة: "خليتوا شكلنا وحش" - صور

12:39 م الخميس 12 يونيو 2025
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    اللواء أركان حرب محب حبشي (4)
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    اللواء أركان حرب محب حبشي (5)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

وبخ اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مسئول شركة النظافة، اليوم الخميس، بسبب استمرار تدني مستوى النظافة بأحياء المحافظة خاصة الزهور والضواحي.

ووجه المحافظ حديثه لمسئول الشركة تعليقًا على وجود تجمعات للقمامة بأحد شوارع منطقة الصفوة نطاق حي الزهور، قائلًا: "لو قولت الشركة ملهاش قبضة عندي
هتعملوا ايه؟، الشارع مفيش عامل دخله من شهر ومفيش جمع منزلي.. علشان كده هقول للشركة شكرًا .. شكرًا أنكم خليتم شكلنا وحش قصاد الناس".

وأبدى أبناء بورسعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، استيائهم، من مستوى أداء شركة النظافة، وتداولوا صورا لتجمعات القمامة في أحياء المختلفة.

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حرب محب حبشي بورسعيد منطقة الصفوة
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